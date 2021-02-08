Тухель о матче с «Шеффилдом»: заслуженная победа, я доволен

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал победу своей команды в матче АПЛ над «Шеффилд Юнайтед» (2:1).
«Нужно принять тот факт, что не всё в матчах дается легко. Мы постоянно сохраняли позитивный настрой, преодолев сложные моменты. Заслуженная победа, в целом я доволен. Так укрепляется уверенность, после чего становится проще.
Когда Вернер играет так, мы счастливы. Он сделал большой шаг вперёд. В матче с «Тоттенхэмом» он заработал решающий пенальти, сегодня в моменте с первым голом он сделал отличный рывок и отдал голевую передачу. Голы придут, если он продолжит в том же духе.
Соперники всё еще нам не забивали, мы сделали это сами. В моменте с автоголом Рюдигера были проблемы с концентрацией и коммуникацией. Такого происходить не должно, но это случилось, нужно принимать ошибки. Доволен реакцией на это и тем, что мы не потеряли очки», – цитирует Тухеля BBC Sport.
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