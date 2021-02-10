Жену Касильяса госпитализировали из-за рецидива рака

Журналистка Сара Карбонеро, жена бывшего вратаря «Реала» и сборной Испании Икера Касильяса, госпитализирована из-за рецидива рака яичников, сообщает El Mundo.
37-летняя Карбонеро проходит лечение в клинике университета Наварры в Мадриде.
Карбонеро сообщила о болезни в мае 2019 года. Жена футболиста рассказала о перенесённой операции. По её словам, болезнь была обнаружена на ранней стадии. Незадолго до этого Касильяс перенёс инфаркт. Спустя полгода Карбонеро закончила курс химиотерапии.
В декабре 2020 года Касильяс занял должность заместителя генерального директора фонда «Королевского клуба». Касильяс взял 19 титулов за 25 лет выступлений за «сливочных». В его коллекции достижений — по 3 кубка Лиги чемпионов и клубных чемпионатов мира, 2 Суперкубка Европы, 5 титулов Примеры, 2 Кубка короля и 4 Суперкубка Испании. В Португалии в составе «Порту» он дважды выигрывал чемпионат, по 1 разу — Кубок и Суперкубок страны. За сборную Испании провёл 167 матчей, выиграл чемпионат мира и дважды — чемпионат Европы.
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