Жена Касильяса сообщила, что больна раком

Сара Карбонеро, жена вратаря «Порту» Икера Касильяса, сообщила, что больна раком.

Напомним, Касильяс недавно перенёс инфаркт.

«Мы ещё не оправились от предыдущего испуга, как жизнь снова удивила нас. В этот раз дело касается меня. Это три буквы, которые мне до сих пор тяжело написать. Несколько дней назад врачи диагностировали у меня злокачественную опухоль яичника, и я уже перенесла операцию.

Всё прошло хорошо. К счастью, мы обнаружили болезнь на ранней стадии, но всё равно мне предстоит ещё несколько месяцев борьбы, в течение которых продлится лечение.

Я спокойна и уверена, что всё будет хорошо. Я знаю, что путь будет трудным, но со счастливым концом. У меня есть поддержка семьи, друзей и отличная медицинская команда», — написала Карбонеро в своём «инстаграме».