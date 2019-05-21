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Жена Касильяса сообщила, что больна раком

Жена Касильяса сообщила, что больна раком
Футбол / Прочие турниры 0

Сара Карбонеро, жена вратаря «Порту» Икера Касильяса, сообщила, что больна раком.

Напомним, Касильяс недавно перенёс инфаркт.

«Мы ещё не оправились от предыдущего испуга, как жизнь снова удивила нас. В этот раз дело касается меня. Это три буквы, которые мне до сих пор тяжело написать. Несколько дней назад врачи диагностировали у меня злокачественную опухоль яичника, и я уже перенесла операцию.

Всё прошло хорошо. К счастью, мы обнаружили болезнь на ранней стадии, но всё равно мне предстоит ещё несколько месяцев борьбы, в течение которых продлится лечение.

Я спокойна и уверена, что всё будет хорошо. Я знаю, что путь будет трудным, но со счастливым концом. У меня есть поддержка семьи, друзей и отличная медицинская команда», — написала Карбонеро в своём «инстаграме».

Она поможет Касильясу найти себя в новой жизни
Сегодня знаменитый вратарь нуждается в её поддержке, как никогда.
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