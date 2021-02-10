Вандерсон — о детстве в Бразилии: либо фавелы тебя мотивируют, либо ты умираешь

Полузащитник «Краснодара» Вандерсон рассказал, как на него повлияла жизнь в трущобах Бразилии.
«Я родился в Бельгии, но рос в районе Сан-Луиса, там жила моя семья. Да и сейчас живёт. Там мои корни, там я получил хороший стимул, чтобы расти и развиваться. Желание выбраться из фавел — отличная мотивация. Довольно часто приходилось видеть насилие — для таких районов это норма. Тем сильнее хотелось выбраться в люди. Всё просто: либо фавелы тебя мотивируют, либо ты умираешь. Мне повезло, отец играл в Европе, благодаря ему мы видели жизнь в других странах.
Да, я смотрел бразильский фильм «Город Бога» про жестокую жизнь фавел. Тогда в Сан-Луисе было всё же спокойнее. Случалось ужасное, но не так часто и кроваво. А вот для больших городов вроде Рио, Сан-Паулу или Форталезы эпизоды фильма очень правдивы и актуальны. Сейчас стало, кажется, даже хуже, чем в те годы, когда фильм вышел на экраны», — приводит слова Вандерсона сайт телеканала Матч ТВ.
- 10 февраля 2021
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