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Артём Дзюба покормил львицу. Видео

Артём Дзюба покормил львицу. Видео
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба показал, как проводит свободное время на сборах команды в Дубае.

32-летний футболист опубликовал в своём «инстаграме» видео, на котором кормит львицу мясом. Пост Дзюба сопроводил эмодзи огня.

В нынешнем сезоне Дзюба принял участие в 17 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых забил 11 голов (3 — с пенальти) и отдал 4 результативные передачи. Также на его счету 1 мяч и 1 голевой пас в 5 встречах Лиги чемпионов.

«Зенит», набрав 41 очко в 19 турах, занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, опережая ближайшего преследователя, ЦСКА, на 4 очка. В первом туре после возобновления сезона сине-бело-голубым предстоит сыграть с «Ростовом». Матч пройдёт в Санкт-Петербурге 27 февраля.

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