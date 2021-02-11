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«Химки» проиграли «Чертаново»

«Химки» проиграли «Чертаново»
Футбол / РПЛ 0

«Химки» потерпели поражение в товарищеском матче с «Чертаново». Встреча завершилась со счётом 0:2.

Московская команда вышла вперёд под занавес первого тайма, на 38-й минуте. Автором гола стал полузащитник Юрий Завезён. В начале второй половины встречи «Чертаново» удвоило преимущество усилиями нападающего Ильи Молтенинова, реализовавшего пенальти.

«Химки», набрав 25 очков в 19 турах, занимают 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. От зоны стыковых матчей подмосковный коллектив отделяют 11 очков, от зоны еврокубков — 8 очков.

«Чертаново» находится в зоне вылета в турнирной таблице Футбольной национальной лиги, располагаясь на 18-й строчке с 23 очками после 26 матчей. От спасительного, 16-го места команда отстаёт на 6 очков.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
11 февраля 2021, четверг. 15:00 МСК
Химки
Химки, Россия
Окончен
0 : 2
Чертаново
Москва, Россия
0:1 Завезён – 38'   0:2 Молтенинов – 51' (пен)
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