«Химки» проиграли «Чертаново»

«Химки» потерпели поражение в товарищеском матче с «Чертаново». Встреча завершилась со счётом 0:2.



Московская команда вышла вперёд под занавес первого тайма, на 38-й минуте. Автором гола стал полузащитник Юрий Завезён. В начале второй половины встречи «Чертаново» удвоило преимущество усилиями нападающего Ильи Молтенинова, реализовавшего пенальти.



«Химки», набрав 25 очков в 19 турах, занимают 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. От зоны стыковых матчей подмосковный коллектив отделяют 11 очков, от зоны еврокубков — 8 очков.



«Чертаново» находится в зоне вылета в турнирной таблице Футбольной национальной лиги, располагаясь на 18-й строчке с 23 очками после 26 матчей. От спасительного, 16-го места команда отстаёт на 6 очков.