«Любовь и обнимашки». Чепчугов — об отношениях с Акинфеевым в ЦСКА
Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов рассказал о взаимоотношениях с голкипером «армейцев» Игорем Акинфеевым.
«За семь лет в ЦСКА ни разу не конфликтовал с Акинфеевым. Наоборот, любовь и обнимашки. Было понимание: Игорь — первый, я — второй. Да и зависти никакой не было. Скорее он мне завидовал, когда я с «Реалом» играл.
Акинфеев тремя словами? Целеустремлённый, трудолюбивый, талантище!» — сказал Чепчугов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Салавату Муртазину.
Сергей Чепчугов выступал за ЦСКА с 2010 по 2017 год, после чего перешёл в красноярский «Енисей». Игорь Акинфеев играет в составе московской команды с 2002 года.
Полную версию интервью читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
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