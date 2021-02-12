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«Любовь и обнимашки». Чепчугов — об отношениях с Акинфеевым в ЦСКА

«Любовь и обнимашки». Чепчугов — об отношениях с Акинфеевым в ЦСКА
Футбол / РПЛ 0

Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов рассказал о взаимоотношениях с голкипером «армейцев» Игорем Акинфеевым.

«За семь лет в ЦСКА ни разу не конфликтовал с Акинфеевым. Наоборот, любовь и обнимашки. Было понимание: Игорь — первый, я — второй. Да и зависти никакой не было. Скорее он мне завидовал, когда я с «Реалом» играл.

Акинфеев тремя словами? Целеустремлённый, трудолюбивый, талантище!» — сказал Чепчугов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Салавату Муртазину.

Сергей Чепчугов выступал за ЦСКА с 2010 по 2017 год, после чего перешёл в красноярский «Енисей». Игорь Акинфеев играет в составе московской команды с 2002 года.

Полную версию интервью читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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