«Челси» вышел в четвертьфинал Кубка Англии

В матче 1/8 финала Кубка Англии «Челси» переиграл «Барнсли». Встреча проходила на стадионе «Оаквелл» в Барнсли и завершилась со счётом 1:0.
На 64-й минуте единственный гол в матче забил нападающий «Челси» Тэмми Абрахам, ему ассистировал защитник Рис Джеймс.
«Челси» вышел в 1/4 финала Кубка Англии. Ранее в четвертьфинал пробились «Борнмут», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Лестер Сити», «Шеффилд Юнайтед», «Эвертон» и «Саутгемптон». На стадии 1/8 финала Кубок Англии покинули «Тоттенхэм Хотспур», «Суонси Сити», «Бёрнли», «Вулверхэмптон Уондерерс», «Брайтон энд Хоув Альбион», «Вест Хэм Юнайтед» и «Бристоль Сити».
Согласно жеребьёвке 1/4 финала Кубка Англии, «Челси» сыграет с «Шеффилд Юнайтед». Остальные пары: «Эвертон» — «Манчестер Сити», «Борнмут» — «Саутгемптон», «Лестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Матчи четвертьфинала запланированы на 20 и 21 марта 2021 года.
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