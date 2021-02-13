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Родриго Эрнандес с пенальти вывел «Ман Сити» вперёд в матче с «Тоттенхэмом». Видео

Родриго Эрнандес с пенальти вывел «Ман Сити» вперёд в матче с «Тоттенхэмом». Видео
Футбол / Англия 0
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В Манчестере на стадионе «Этихад» проходит центральный матч 24-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм Хотспур». Идёт 25-я минута матча, счёт 1:0 в пользу подопечных Хосепа Гвардиолы.

На 21-й минуте нападающий «горожан» Габриэл Жезус отпасовал низом на левый край чужой штрафной, где полузащитник «шпор» Пьер-Эмиль Хёйбьерг снёс Илкая Гюндогана, за что судья назначил пенальти в ворота гостей. Одиннадцатиметровый пошёл исполнять Родриго Эрнандес. Он пробил с точки в левый от себя угол ворот, голкипер «Тоттенхэма» Уго Льорис угадал направление удара и дотянулся до мяча, но тот предательски залетел в ворота.

Видео гола Родриго Эрнандеса

Это первый гол 24-летнего испанца в нынешнем сезоне АПЛ.

«Манчестер Сити» в 22 матчах набрал 50 очков и занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Шпоры» (36) — на 8-м месте.

Матч первого круга «Тоттенхэм Хотспур» — «Манчестер Сити» состоялся 21 ноября 2020 года и завершился победой подопечных Жозе Моуринью со счётом 2:0.

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