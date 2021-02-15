Марко Розе летом возглавит дортмундскую «Боруссию»

Главный тренер мёнхенгладбахской «Боруссии» Марко Розе покинет свою должность по окончании нынешнего сезона, сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в «Твиттере».

По информации источника, немецкий специалист уже уведомил об этом руководство клуба. В новом сезоне 44-летний тренер будет работать на тренерском мостике дортмундской «Боруссии». Розе провёл переговоры с руководством «шмелей», и стороны заключили соглашение, согласовав детали сотрудничества.

Напомним, в декабре 2020 года пост главного тренера дортмундской «Боруссии» покинул Люсьен Фавр. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Эдин Терзич, под руководством которого команда провела 12 матчей: 6 побед, 4 поражения, 2 ничьи.

Розе работает в мёнхенгладбахской «Боруссии» с 2019 года. Ранее он тренировал «Ред Булл Зальцбург», с которым дважды становился чемпионом Австрии и один раз выигрывал Кубок страны.