Марко Розе летом возглавит дортмундскую «Боруссию»

Главный тренер мёнхенгладбахской «Боруссии» Марко Розе покинет свою должность по окончании нынешнего сезона, сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в «Твиттере».
По информации источника, немецкий специалист уже уведомил об этом руководство клуба. В новом сезоне 44-летний тренер будет работать на тренерском мостике дортмундской «Боруссии». Розе провёл переговоры с руководством «шмелей», и стороны заключили соглашение, согласовав детали сотрудничества.
Напомним, в декабре 2020 года пост главного тренера дортмундской «Боруссии» покинул Люсьен Фавр. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Эдин Терзич, под руководством которого команда провела 12 матчей: 6 побед, 4 поражения, 2 ничьи.
Розе работает в мёнхенгладбахской «Боруссии» с 2019 года. Ранее он тренировал «Ред Булл Зальцбург», с которым дважды становился чемпионом Австрии и один раз выигрывал Кубок страны.
- 15 февраля 2021
-
18:02
-
17:52
-
17:35
-
17:27
-
17:07
-
16:56
-
16:55
-
16:42
-
16:39
-
16:25
-
16:22
-
16:17
-
16:17
-
15:56
-
15:48
-
15:34
-
15:32
-
15:31
-
15:26
-
14:47
-
14:37
-
14:33
-
14:14
-
14:04
-
14:01
-
13:31
-
13:26
-
13:18
-
13:18
-
13:13
-
13:00
-
12:55
-
12:42
-
12:39
-
12:31