Капелло объяснил, почему Месси останется в «Барселоне»

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло объяснил, почему нападающий Лионель Месси не покинет «Барселону».
«Думаю, что Месси останется в „Барселоне“. Не верю, что „ПСЖ“ собирается тратить такие большие деньги на трансфер. Фаворитом в борьбе за пост президента „Барселоны“ является Лапорта, и у него очень хорошие отношения с Месси. Лионель обожает „Барселону“, там все его любят. Не думаю, что есть шанс увидеть аргентинского нападающего в „ПСЖ“. С Лапортой он будет сосредоточен на построении лучшего проекта», — приводит слова Капелло Sky Sport Italia.
Соглашение Месси с «Барселоной» действует до 30 июня 2021 года. Прошлым летом аргентинский форвард предпринял попытку уйти из каталонского клуба, однако в итоге решил остаться. Основными претендентами на 33-летнего игрока считаются «Манчестер Сити» и «Пари Сен-Жермен».
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