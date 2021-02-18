Джорджо Кьеллини получил повреждение в матче Лиги чемпионов «Порту» — «Ювентус»

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Порту» принимает «Ювентус». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Драгау» в Порту (Португалия). К 63-й минуте счёт в пользу хозяев — 2:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Порту» — «Ювентус».
В первом тайме матча защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини получил повреждение и не смог продолжить встречу. Вместо Кьеллини на поле на 35-й минуте вышел турецкий защитник Мерих Демирал.
Ответный матч состоится 9 марта в Турине (Италия). Действующим обладателем титула является «Бавария». Команда из Мюнхена в финале турнира смогла обыграть «Пари Сен-Жермен». Туринский «Ювентус» занял первое место в группе G. «Порту» занял второе место в турнирной таблице группы С, уступив «Манчестер Сити».
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