Илья Геркус: сначала сделайте хорошие трансферы, а потом критикуйте меня

Бывший генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус высказался о работе в клубе своего преемника Василия Кикнадзе, уволенного в конце прошлого года.



«Я думаю, что исход моего судебного процесса с «Локомотивом» отчасти повлиял на смену менеджмента. Эта конфликтная ситуация создавала мощный фон. Вся футбольная общественность, с которой я общался, смотрела на увольнение Кикнадзе в том числе сквозь призму нашего суда.



Менеджмент, который пришёл мне на смену, с самого начала позиционировал своей главной целью не развитие футбольного клуба «Локомотив», а ликвидацию «тёмного» наследия Геркуса. Василий Кикнадзе ставил под сомнения многие наши трансферы, в том числе Крыховяка. Но зачем это нужно было публично обсуждать? Сначала приди и сам попробуй сделать хорошие трансферы, а потом высказывай такие сомнения», — сказал Геркус в подкасте «SILA Права».



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