Ситуация «Тамбова» будет рассмотрена на заседании комиссии РФС по лицензированию клубов

Будущее «Тамбова» по-прежнему не определено. Так, ситуация тамбовчан будет рассмотрена завтра на заседании комиссии РФС по лицензированию клубов.

«Завтра состоится заседание комиссии по лицензированию, на которой будет рассмотрена ситуация с ФК «Тамбов», — сообщили «Чемпионату» в службе коммуникаций РФС.

Напомним, «Тамбов» испытывает серьёзные финансовые проблемы. Долги клуба по зарплатам составляют более 150 млн рублей. 16 февраля стало известно, что клубы Российской Премьер-Лиги поддержали досрочное выделение «Тамбову» средств, положенных от будущих обязательных выплат со стороны РПЛ. Средства будут выделены при условии выполнения клубом остальных пунктов дорожной карты, среди которых реструктуризация долгов по заработной плате и получение гарантий о дополнительных субсидиях из других источников.

«Тамбов» набрал в 19 матчах 13 очков и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиге. Лидером соревнований является «Зенит» (41).