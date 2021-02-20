«Бёрнли» — «Вест Бромвич»: онлайн-трансляция матча начнётся в 18:00

Сегодня, 20 февраля, состоится матч 25-го тура английской Премьер-лиги «Бёрнли» — «Вест Бромвич Альбион». Встреча пройдёт на стадионе «Терф Мур» в Бёрнли. Начало — в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Бёрнли» — «Вест Бромвич».



Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Майком Дином. Ассистенты — Иан Хассин и Марк Скоулз. Резервный рефери — Эндрю Мэдли.



«Бёрнли» в 24 матчах набрал 27 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Вест Бромвич Альбион» (13) — на 19-м месте. Лидером соревнований является «Манчестер Сити» (56). В тройку лидеров входят «Манчестер Юнайтед» и «Лестер Сити» (оба — по 46 очков).



Матч первого круга «Вест Бромвич» — «Бёрнли» состоялся 19 октября 2020 года и завершился вничью со счётом 0:0.