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«Фулхэм» обыграл «Шеффилд Юнайтед»

«Фулхэм» обыграл «Шеффилд Юнайтед»
Футбол / Англия 0

В матче 25-го тура английской Премьер-Лиги «Фулхэм» переиграл «Шеффилд Юнайтед». Встреча проходила на стадионе «Крэйвен Коттедж» в Лондоне и завершилась со счётом 1:0.

Единственный гол на 61-й минуте матча забил полузащитник «дачников» Адемола Лукман. После длинной передачи из глубины поля Лукман подхватил мяч на левом краю штрафной, обыграл Ампаду и пробил низом мимо Ремсдейла в сетку ворот.

Видео гола Адемолы Лукмана

«Фулхэм» в 25 матчах набрал 22 очка и занимает 18-е место в турнирной таблице английской Премьер-Лиги. «Дачники» продлили серию без поражений в чемпионате до четырёх матчей. «Шеффилд Юнайтед» (11) находится на последнем, 20-м месте в таблице. Лидером соревнований является «Манчестер Сити» (56).

Англия - Премьер-лига. 25-й тур
20 февраля 2021, суббота. 23:00 МСК
Фулхэм
Лондон
Окончен
1 : 0
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
1:0 Лукман – 61'
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