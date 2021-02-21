«Фулхэм» обыграл «Шеффилд Юнайтед»

В матче 25-го тура английской Премьер-Лиги «Фулхэм» переиграл «Шеффилд Юнайтед». Встреча проходила на стадионе «Крэйвен Коттедж» в Лондоне и завершилась со счётом 1:0.

Единственный гол на 61-й минуте матча забил полузащитник «дачников» Адемола Лукман. После длинной передачи из глубины поля Лукман подхватил мяч на левом краю штрафной, обыграл Ампаду и пробил низом мимо Ремсдейла в сетку ворот.

Видео гола Адемолы Лукмана

«Фулхэм» в 25 матчах набрал 22 очка и занимает 18-е место в турнирной таблице английской Премьер-Лиги. «Дачники» продлили серию без поражений в чемпионате до четырёх матчей. «Шеффилд Юнайтед» (11) находится на последнем, 20-м месте в таблице. Лидером соревнований является «Манчестер Сити» (56).