Лёв продолжит тренировать сборную Германии даже в случае неудачного результата на Евро

Президент Немецкого футбольный союз (DFB) Фриц Келлер отметил, что главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв не покинет пост, если национальный команда неудовлетворительно выступит на предстоящем чемпионате Европы.



«Выводы будем делать по итогам турнира. Но у Йоахима Лёва есть контракт, рассчитанный до конца чемпионата мира 2022 года. Хотим, чтобы он был полностью отработан, вне зависимости от результатов Евро. Йоахим также в этом заинтересован. Его проект вдохновляющий и очень интересный.



Цель сборной Германии на чемпионате Европы — полуфинал. Понимаю, очень амбициозная цель, но, как одна из крупнейших спортивных ассоциаций в мире, мы не можем ставить менее серьёзные цели. Лёв готов и мотивирован. Он показал, что готов ради этой команды на многое», — приводит слова Келлера Die Welt.