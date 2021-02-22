«Химки» и «Крылья Советов» договорились играть. Судьбу матча Кубка России решит судья

В «Химках» высказались о судьбе предстоящего матча 1/8 финала Кубка России с «Крыльями Советов», проведение которого оказалось под вопросом из-за холодов.



«Контрольное измерение температуры будет за час до начала встречи. На совещании команды договорились, что будут играть, настроены. Но решение об игре остаётся за главным судьёй», — сообщили в пресс-службе «Химок» корреспонденту «Чемпионата» Павлу Левковичу.



Матч «Химки» — «Крылья Советов» должен состояться сегодня, 22 февраля, на стадионе «Арена Химки» в Химках. Стартовый свисток прозвучит в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Михаилом Вилковым из Нижнего Новгорода. Помогать ему будут ассистенты Дмитрий Сафьян и Дмитрий Чельцов. Резервный рефери — Антон Фролов (все — Москва).