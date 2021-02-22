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Филипе Луис — об уходе из «Челси»: не хотел работать с Моуринью ещё год

Филипе Луис — об уходе из «Челси»: не хотел работать с Моуринью ещё год
Футбол / Англия 0
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Бывший защитник «Челси» Филипе Луис объяснил, почему покинул лондонский клуб, отыграв один сезон.

«Когда Моуринью оставил меня на скамейке запасных в первом матче, я пришёл к нему в кабинет и сказал: „Зачем вы меня сюда позвали? Почему не оставили в “Атлетико»?" Он ответил, что видит защиту команды надежнее, когда выходит Аспиликуэта, а не я. Он сказал, что я могу завоевать это место. Я этого не ожидал, потому что моё имя говорит само за себя. Я должен быть первым выбором.

Он был прав, я не был так хорош. Но я также думал, что должен получать возможности играть, чтобы расти. Я никогда не жалел о переходе, потому что оказался в одном из самых больших клубов мира, но все хотят играть. В то время я чувствовал себя преданным. Я не хотел работать с Моуринью ещё год. Но это была не его вина. Мы выиграли в финале, и у меня дома висит медаль", — приводит слова Луиса Daily Mail.

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