Филипе Луис — об уходе из «Челси»: не хотел работать с Моуринью ещё год

Бывший защитник «Челси» Филипе Луис объяснил, почему покинул лондонский клуб, отыграв один сезон.
«Когда Моуринью оставил меня на скамейке запасных в первом матче, я пришёл к нему в кабинет и сказал: „Зачем вы меня сюда позвали? Почему не оставили в “Атлетико»?" Он ответил, что видит защиту команды надежнее, когда выходит Аспиликуэта, а не я. Он сказал, что я могу завоевать это место. Я этого не ожидал, потому что моё имя говорит само за себя. Я должен быть первым выбором.
Он был прав, я не был так хорош. Но я также думал, что должен получать возможности играть, чтобы расти. Я никогда не жалел о переходе, потому что оказался в одном из самых больших клубов мира, но все хотят играть. В то время я чувствовал себя преданным. Я не хотел работать с Моуринью ещё год. Но это была не его вина. Мы выиграли в финале, и у меня дома висит медаль", — приводит слова Луиса Daily Mail.
- 22 февраля 2021
-
18:51
-
18:37
-
18:19
-
18:07
-
17:46
-
17:44
-
17:36
-
17:33
-
17:28
-
17:22
-
17:13
-
16:59
-
16:58
-
16:54
-
16:43
-
16:34
-
16:24
-
16:05
-
15:52
-
15:44
-
15:32
-
15:03
-
15:00
-
14:49
-
14:39
-
14:36
-
14:30
-
13:57
-
13:56
-
13:46
-
13:40
-
13:31
-
13:14
-
13:06
-
13:00