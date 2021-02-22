Глушаков ругался с Мирзовым, Вилков отменял красную. Фото разгрома «Химок» от «Крыльев»

Сегодня, 22 февраля, в Химках на стадионе «Арена Химки» в матче 1/8 финала Кубка России «Химки» принимали «Крылья Советов». Матч завершился со счётом 0:4.
Гости вышли вперёд уже на 8-й минуте встречи благодаря точному удару нападающего Ивана Сергеева с пенальти. На 19-й минуте хозяева остались в меньшинстве — красную карточку получил защитник Михаил Тихонов. В середине второго тайма, на 62-й минуте самарская команда удвоила преимущество. Гол забил форвард Дмитрий Цыпченко. Под занавес матча гости довели счёт до разгромного усилиями нападающего Егора Голенкова. Незадолго до финального свистка «Крылья» забили вновь — на этот раз отличился защитник Никита Чернов.
На групповом этапе Кубка России «Химки» победили иркутский «Зенит» (1:0) и «Нижний Новгород» (1:1, 10:9 пен). «Крылья Советов» в 1/64 финала разгромили «Иртыш» (5:0), а в группе уверенно переиграли ставропольское «Динамо» (4:1) и «Ротор» (3:0).
Лучшие кадры с матча «Химки» — «Крылья Советов» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
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