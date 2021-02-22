Эрлинг Холанд: чувствую себя лидером дортмундской «Боруссии»

Нападающий дортмундской «Боруссии» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд высказался о своей роли в немецкой команде.



«Я лидер команды, можно и так сказать. Чувствую, что занимаю всё больше и больше места. В клубе мне доверяют и ожидают, что я всегда буду готов переломить ход встречи. И мне нравится эта роль. Я чувствую, что уже многое испытал, несмотря на свой юный возраст. Я стараюсь помогать тем, кто моложе меня, это важно», — приводит слова Холанда Goal.com.



Холанд перешёл в дортмундскую «Боруссию» из «Ред Булл Зальцбург» в январе 2020 года. В текущем сезоне 20-летний Холанд принял участие в 26 встречах за дортмундскую «Боруссию» во всех турнирах, в которых забил 29 голов и отдал 7 результативных передач.