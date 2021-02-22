Винисиус: Флорентино Перес всегда говорит, что он мой самый большой фанат
Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор признался, что всегда хочет выступать за испанский клуб.
«Флорентино Перес всегда говорит мне, что он мой самый большой фанат. Это вселяет в меня огромную уверенность. Я всегда хочу играть за „Реал“. Всегда был нацелен на то, чтобы попасть в лучший клуб. Мне 20 лет, и сейчас только начало моей карьеры. Играть за „Реал“ — большая ответственность, но я готов ради этой команды на многое», — приводит слова Винисиуса Mundo Deportivo со ссылкой на TNT Sports.
Винисиус перешёл в «Реал» из «Фламенго» летом 2018 года. Сумма трансфера составила € 45 млн. В нынешнем сезоне 20-летний форвард принял участие в 17 матчах испанской Примеры, забил 2 гола и отдал результативный пас.
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