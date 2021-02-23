Облак: Кепа — отличный вратарь. Уверен, он покажет всем, что его недооценивали

Вратарь мадридского «Атлетико» Ян Облак высказался о партнёре по амплуа голкипере «Челси» Кепе Аррисабалаге.
«Кепа — отличный вратарь. Он нравился мне, когда играл в Испании, да и когда перешёл в «Челси». Возможно, у него были какие-то трудные моменты. Люди говорят о сумме, которую «Челси» заплатил за Кепу, но я не думаю, что на него это влияет и что для него это проблема. Он знает, на что способен, и я уверен, что он верит в себя. Аррисабалага провёл два из последних четырёх матчей и отлично показал себя. Невозможно заплатить столько за вратаря, который не способен выступать на высоком уровне. У Кепы были трудности, но я уверен, что он с ними справится и покажет всем, что его недооценивали», — цитирует Облака The Times.
Сегодня, 23 февраля, «Атлетико» и «Челси» сыграют в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча пройдёт на стадионе «Националь» в Бухаресте. Начало — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
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