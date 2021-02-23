Никола Влашич: в ЦСКА сказали, что не отпустят меня меньше чем за € 35 млн

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич рассказал, на каких условиях московский клуб готов с ним расстаться.



«Я знаю, что некоторые клубы хотели меня заполучить, но в ЦСКА сказали, что не отпустят, если за меня не заплатят € 35 млн. Это сумма выкупа в моём контракте. Если бы кто-нибудь предложил € 34 млн, я бы остался в Москве. € 35 млн — очень большие деньги для футболиста из чемпионата России, особенно во время пандемии, даже зимой. Не уверен, что в это трансферное окно за кого-нибудь заплатили € 25 млн, не говоря уже о большей сумме», — приводит слова Влашича Sportske Novosti.



Влашич перешёл в ЦСКА в 2018 году из «Эвертона» на правах аренды, а в 2019-м «армейцы» выкупили его за € 15,7 млн. В нынешнем сезоне 23-летний хорватский хавбек провёл 17 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил 8 голов (1 — с пенальти) и отдал 5 результативных передач.

Никола Влашич: в будущем вижу себя в большом клубе