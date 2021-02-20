Никола Влашич: в будущем вижу себя в большом клубе

Полузащитник ЦСКА и сборной Хорватии Никола Влашич рассказал о планах на будущее.



«Конечно, хочу попасть в топ-лигу. В сборной Хорватии играю с футболистами „Реала“, „Барселоны“, „Интера“. Вижу себя в большом клубе, но мне следует двигаться к цели последовательно, шаг за шагом. Нужно завершить сезон в России как можно лучше и проявить себя на чемпионате Европы», — приводит слова Влашича Marca.



Влашич перешёл в ЦСКА из «Эвертона» на правах аренды в 2018 году. Через сезон хорватский футболист заключил полноценный контракт с «армейцами». Действующее соглашение Влашича с ЦСКА рассчитано до лета 2024 года. В нынешнем сезоне принял участие в 17 матчах Российской Премьер-Лиги, забил 8 голов и отдал 5 результативных передач.