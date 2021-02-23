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«Во мне всё кипит!» Фанаты «Ливерпуля» критикуют Фирмино за лайк после проигранного дерби

«Во мне всё кипит!» Фанаты «Ливерпуля» критикуют Фирмино за лайк после проигранного дерби
Футбол / Англия 0
Аудио-версия:

Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино разозлил болельщиков команды неудачным действием в социальных сетях.

В минувшие выходные красные потерпели поражение в принципиальном матче с «Эвертоном». Дерби в 25-м туре английской Премьер-лиги прошло на стадионе «Энфилд» и завершилось со счётом 0:2.

Первый гол во встрече забил форвард «ирисок» Ришарлисон. После матча он выложил в «Инстаграм» фото празднования. Фирмино поставил лайк под постом партнёра по сборной Бразилии.

Фанаты «Ливерпуля» остались недовольны действиями Роберто.

«Фирмино лайкает посты Ришарлисона, Алисон обнимается с Пикфордом. Как будто ничего не случилось. Во мне всё кипит!» — написала болельщица.

«Это ужасно. От человека, который так долго находится в клубе, ждёшь, что он знает о важности дерби, не говоря уже о разочаровании, которое дало нам это поражение», — говорится в сообщении другого поклонника мерсисайдцев.

«Не могу поверить. Неужели они действительно думают, что нам всё равно или что мы даже не заметим этого?» — задался вопросом очередной фанат.

Видеообзор матча «Ливерпуль» — «Эвертон»:

«Ливерпуль» впервые в XXI веке проиграл домашнее дерби! Шансов на топ-4 всё меньше
Уже четыре поражения в АПЛ подряд и девятое место по потерянным очкам.
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