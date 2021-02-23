«Во мне всё кипит!» Фанаты «Ливерпуля» критикуют Фирмино за лайк после проигранного дерби

Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино разозлил болельщиков команды неудачным действием в социальных сетях.



В минувшие выходные красные потерпели поражение в принципиальном матче с «Эвертоном». Дерби в 25-м туре английской Премьер-лиги прошло на стадионе «Энфилд» и завершилось со счётом 0:2.



Первый гол во встрече забил форвард «ирисок» Ришарлисон. После матча он выложил в «Инстаграм» фото празднования. Фирмино поставил лайк под постом партнёра по сборной Бразилии.

Фанаты «Ливерпуля» остались недовольны действиями Роберто.



«Фирмино лайкает посты Ришарлисона, Алисон обнимается с Пикфордом. Как будто ничего не случилось. Во мне всё кипит!» — написала болельщица.



«Это ужасно. От человека, который так долго находится в клубе, ждёшь, что он знает о важности дерби, не говоря уже о разочаровании, которое дало нам это поражение», — говорится в сообщении другого поклонника мерсисайдцев.



«Не могу поверить. Неужели они действительно думают, что нам всё равно или что мы даже не заметим этого?» — задался вопросом очередной фанат.

Видеообзор матча «Ливерпуль» — «Эвертон»: