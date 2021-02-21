«Ливерпуль» впервые в XXI веке проиграл домашнее дерби! Шансов на топ-4 всё меньше

Уже четыре поражения в АПЛ подряд и девятое место по потерянным очкам.

Падение «Ливерпуля» продолжается: по потерянным очкам команда откатилась уже на девятое (!!!) место в лиге. Дома проигран четвёртый матч подряд, чего с командой не случалось почти столетие. Команда Клоппа, недавно выглядевшая эталоном футбольного клуба, сейчас демонстрирует результаты аутсайдера.

У «Ливерпуля» оборвалась сверхдлинная серия домашних успехов в дерби. Даже «Барселона» в каталонском дерби не проигрывает «Эспаньолу» заметно меньше: с 2009 года. «Ливерпуль» же проигрывал дерби дома, ещё когда Джеррард выходил за «Эвертон».

Без шуток, Пол Джеррард – предыдущий до Пикфорда вратарь, сыгравший на ноль победный матч «Эвертона» на «Энфилде». В далёком 1999-м, когда единственным небританцем в составе «ирисок» был Абель Шавьер, команда Уолтера Смита забила гол в самом начале матча и смогла удержать преимущество – как и сегодня.



Стивен тоже сыграл в том матче: вышел на замену и до финального свистка успел заработать красную карточку.

«Ливерпуль» устроил цирк на уровне худших клубов России. И это чемпион Англии? Что-то удивительное происходит с командой Клоппа.

Статистика Озана Кабака в национальных чемпионатах в сезоне-2020/21: 16 матчей, 1 победа, 3 ничьи, 12 поражений. Называется, мог только что проиграть рурское дерби, а проиграл мерсисайдское. От бесконечной чёрной полосы в «Шальке» Кабак довольно неожиданно ушёл в стан чемпиона Англии, но и на новом месте поражения продолжились.

Главное, что такие шокирующие результаты происходят при активном содействии Озана. При первом голе он упустил Ришарлисона, дав реализовать выход один на один и запустить весь матч по удобному для «Эвертона» сценарию. В предыдущей игре «Лестер» забил победный после того, как Озан тоже откровенно недоработал – и к трансферу центрбека из последней команды Бундеслиги всё больше вопросов.

По ходу матча Клопп был вынужден пробовать 18-й вариант центрбеков в сезоне. Мышечную травму получил Хендерсон, и у «Ливерпуля» в пару к Кабаку вышел Натан Филлипс. Каких только вариаций зрители матчей «красных» не видели ранее: ван Дейк – Гомес, Гомес – Фабиньо, Хендерсон – Фабиньо, Филлипс – Фабиньо, теперь вот Филлипс – Кабак.

У «Ливерпуля» сразу два новых защитника. Кто они такие? Отчаянные времена требуют отчаянных мер.

Во многом поэтому Клоппа даже сложно критиковать: статистика травм внутри команды аномальна. Хендерсон не смог доиграть матч на позиции центрального защитника – это важно. Но ещё важнее, что он в принципе большую часть сезона вынужден играть центрбека.

Анчелотти за месяц обыграл Моуринью и Клоппа, но проиграл Дайчу и Брюсу. Сейчас далеко не 1999-й, и за «Эвертон» забивает Ришарлисон с паса Хамеса, которых к матчам готовит Анчелотти. Иранский бизнесмен Фархад Мошири после приобретения клуба в 2016-м на одни трансферы потратил больше 250 млн фунтов, и теперь вложения начали приносить приятные результаты.

Всё бы ничего, но даже в отдельном 2021 году «Эвертон» уже успел проиграть и «Бёрнли», и «Фулхэму», и «Вест Хэму». Команда Анчелотти здорово действует от соперника, тот же «Тоттенхэм» в этом сезоне обыграла два раза из двух. Но матч следующего тура с «Саутгемптоном» может оказаться для неё гораздо тяжелее дерби.