Франсуа Камано: если я в хорошей форме, то могу забить и 10, и 12, и 15 голов за чемпионат

Нападающий «Локомотива» Франсуа Камано рассказал о задачах на вторую часть сезона-2020/2021.
«Главное — выйти на максимальный уровень физической подготовки. Также важна работа над техникой. Эти два компонента идут рука об руку. Что касается команды, мы должны как можно скорее вернуться наверх в таблице. «Локомотив» явно не на своём месте. У меня нет никаких сомнений, что мы наберём максимум очков. А я должен помогать команде голами. В «Бордо» мне удавалось забивать много. Если я в хорошей форме, то могу забить и 10, и 12, и 15 голов за чемпионат. Сейчас мне нужен гол в Премьер-Лиге, который меня раскрепостит.
Быть лидером – большая ответственность, которая требует дополнительных усилий от игрока. Лидерство нужно подтверждать голами и передачами. Я не сомневаюсь в себе. Уверен, что обо мне заговорят с возобновлением чемпионата. Делаю для этого всё на тренировках, уже начал забивать в контрольных матчах. Я максимально сконцентрирован и живу только футболом», — цитирует Камано пресс-служба «Локомотива».
- 23 февраля 2021
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