Гасперини дисквалифицирован на один матч Серии А
Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини дисквалифицирован на один матч итальянской Серии А, сообщается на официальном сайте турнира. Гасперини также обязан выплатить штраф в размере € 15 тыс.
Напомним, Гасперини был удалён во время матча 23-го тура чемпионата Италии с «Наполи» (4:2). Специалист получил красную карточку в середине первого тайма встречи.
«Аталанта» в 23 матчах набрала 43 очка и занимает 5-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2020/2021. Лидером соревнований является миланский «Интер» (53). В тройку лидеров турнира входят «Милан» (49) и туринский «Ювентус» (45).
Гасперини возглавляет «Аталанту» с 2016 года. Специалист работал в «Кротоне», «Дженоа», «Интере» и «Палермо».
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