Голкипер «РБ Лейпциг» Петер Гулачи выступил против гомофобии в Венгрии

Голкипер «РБ Лейпциг» и сборной Венгрии Петер Гулачи поддержал однополые пары и выступил против гомофобии в своей стране. Вратарь раскритиковал закон, принятый в Венгрии в конце 2020 года, согласно которому было изменено определение семьи в конституции страны, что лишило однополые пары права усыновлять детей.
«Семья есть семья, и это не может быть проблемой. Живу за границей более 14 лет. Встречал множество разных людей как в личной жизни, так и в профессиональной, — людей разных национальностей, культур, религий, мировоззрений и так далее. Чем больше времени проводишь за границей с разными людьми, тем лучше понимаешь, что тот факт, что мы отличаемся друг от друга, делает мир более ярким. Самое важное — это любовь, принятие и терпимость к другим.
Каждый имеет право на равенство. Так же как каждый ребёнок имеет право расти в счастливой семьей, которая состоит из любого числа людей любого пола, цвета кожи, вероисповедания. Я поддерживаю радужные семьи. Давайте вместе выступим против ненависти, будем более приветливыми и открытыми», — написал Гулачи на своей странице в «Фейсбуке».
- 23 февраля 2021
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