Лукас Васкес: результат матча «Аталанта» — «Реал» справедлив

Полузащитник мадридского «Реала» Лукас Васкес высказался о победе в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Аталантой».



Встреча проходила на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо. Хозяева уже на 17-й минуте остались в меньшинстве. Под занавес матча защитник «сливочных» Ферлан Менди забил единственный гол и принёс своей команде победу со счётом 1:0.



«Мы знали, что нас ждёт тяжёлый матч. Думаю, результат справедлив. После красной карточки соперник отошёл в оборону и здорово защищался. Они делали то, что должны были. Поэтому нам было сложно отыскать свободное пространство, но забитый гол осчастливил нас. Но ещё ничего не гарантировано, поскольку впереди ответный матч», — цитирует Васкеса пресс-служба УЕФА.



Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Аталантой» состоится 16 марта в Мадриде.

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