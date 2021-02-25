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«Тамбов» заявил ещё 8 футболистов

«Тамбов» заявил ещё 8 футболистов
Футбол / РПЛ 0
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«Тамбов» заявил ещё восемь футболистов для участия в Российской Премьер-Лиге. Это указано на сайте РПЛ.

В число заявленных вошли: вратарь Радион Сямук («Торпедо» Жодино), защитники Денис Кайков («Нефтехимик»), Илья Мартынов («Краснодар»), Морис Нусуев («Мерани», Грузия), Валентин Прилепин (ульяновская «Волга»), полузащитники Дмитрий Герман, Александр Еркин (оба — «Ноа Юрмала») и Саид-Али Ахмаев (без клуба).

Напомним, «Тамбов» испытывает серьёзные финансовые проблемы. Долги клуба по зарплатам составляют более 150 млн рублей. 16 февраля стало известно, что клубы Российской Премьер-Лиги поддержали досрочное выделение «Тамбову» средств, положенных от будущих обязательных выплат со стороны РПЛ. Средства будут выделены при условии выполнения клубом остальных пунктов дорожной карты, среди которых реструктуризация долгов по заработной плате и получение гарантий о дополнительных субсидиях из других источников.

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