Джеко стал лучшим бомбардиром «Ромы» в еврокубках, обогнав Тотти

Боснийский форвард «Ромы» Эдин Джеко в матче 1/16 Лиги Европы с «Брагой» стал автором первого гола своей команды. Для 34-летнего игрока этот мяч стал 29-м, забитым за «Рому» в еврокубках (без учёта квалификационных раундов). По этому показателю Джеко обогнал легенду клуба Франческо Тотти и вышел на первое место в истории римской команды.
В ответном матче 1/16 финала «Рома» на домашнем стадионе обыграла «Брагу» со счётом 3:1 и вышла в следующую стадию турнира. Первый матч с участием этих команд завершился победой римлян со счётом 2:0.
В групповом этапе турнира «Рома» заняла первое место, обойдя швейцарский «Янг Бойз», румынский «ЧФР Клуж» и болгарский ЦСКА.
Джеко выступает за «Рому» с лета 2016 года. Всего в текущем сезоне футболист отыграл 24 матча, забил девять голов и сделал две голевые передачи.
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