Илья Геркус объяснил провал российских команд в еврокубках

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус поделился мыслями о выступлении российских команд в еврокубках. Накануне последний представитель чемпионата России «Краснодар» вылетел из Лиги Европы, проиграв в 1/16 финала загребскому «Динамо» (1:3, 0:1).



«Почему наши клубы второй сезон подряд проваливаются в еврокубках? Причин, как обычно, много. Я обращу внимание на некоторые. Для начала три наших клуба в группах Лиги чемпионов — как ни радостно нам было на жеребьёвке — это перебор. Сейчас, в настоящий момент времени, им нечего там делать. У них нет ни состава, ни игры, ни идей для участия в Лиге чемпионов. Мы пришли туда откровенно для зарабатывания денег. Ну и посмотреть на заморских грандов. Нам этот турнир не по зубам, давайте признаем честно. Чтобы там выступать, нужна клубная работа другого качества.



Ко всеобщему облегчению клубный коэффициент УЕФА так регулирует отбор, что уже на следующий год нас избавят от этого турнира. Только чемпион будет играть в групповом этапе, и вице-чемпион получит мизерный шанс пробиться туда. Остальные даже не в Лигу Европы. Остальные — в Лигу конференций, новый турнир для слабеньких. Подготовительная группа. Правда, там не будет больших денег. Но это и к лучшему.



Очевидно, что нашим клубам нужна перезагрузка. Нужно менять модель управления. На старой мы далеко не уедем», — написал Геркус в своём телеграм-канале.

Таблица коэффициентов УЕФА. Россия показала худший рейтинг за 18 лет Достаточно одной победы «Аякса», чтобы мы упали ещё ниже.