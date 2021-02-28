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«Кристал Пэлас» — «Фулхэм»: онлайн-трансляция матча начнётся в 15:00

«Кристал Пэлас» — «Фулхэм»: онлайн-трансляция матча начнётся в 15:00
Футбол / Англия 0

Сегодня, 28 февраля, состоится матч 26-го тура английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» — «Фулхэм». Встреча пройдёт на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне. Начало — в 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Кристал Пэлас» — «Фулхэм».

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. Ассистенты — Гари Бесвик и Адам Нанн. Резервный рефери — Тим Робинсон.

«Кристал Пэлас» набрал в 25 матчах 32 очка и занимает 13-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Фулхэм» (22) — на 18-м месте. Лидером соревнований является «Манчестер Сити» (62).

Матч первого круга «Фулхэм» — «Кристал Пэлас» состоялся 24 октября 2020 года и завершился победой гостей со счётом 2:1.

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