«Ахмат» — «Динамо»: прямой эфир матча начнётся в 16:30

Сегодня, 28 февраля, состоится матч «Ахмат» — «Динамо». Встреча 20-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. Начало — в 16:30 мск. На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция матча.
Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.
Прямая видеотрансляция матча «Ахмат» — «Динамо» на «Чемпионате»
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. Ассистенты — Егор Болховитин (Ленинградская область) и Алексей Воронцов (Ярославль). Резервный рефери — Дмитрий Стрельцов (Ростов-на-Дону).
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ахмат» — «Динамо».
«Динамо» набрало в 19 встречах 30 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Ахмат» (26) — на 11-м месте.
- 28 февраля 2021
-
15:00
-
14:26
-
14:19
-
14:18
-
14:09
-
14:06
-
13:51
-
13:42
-
13:38
-
13:30
-
13:16
-
13:09
-
13:08
-
13:01
-
12:51
-
12:47
-
12:42
-
12:20
-
12:14
-
12:13
-
11:56
-
11:48
-
11:38
-
11:25
-
11:17
-
11:17
-
11:09
-
11:08
-
11:00
-
10:34
-
10:20
-
10:13
-
10:00
-
10:00
-
09:57