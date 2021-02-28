«Ахмат» — «Динамо»: прямой эфир матча начнётся в 16:30

Сегодня, 28 февраля, состоится матч «Ахмат» — «Динамо». Встреча 20-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. Начало — в 16:30 мск. На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция матча.



Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «Ахмат» — «Динамо» на «Чемпионате»



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. Ассистенты — Егор Болховитин (Ленинградская область) и Алексей Воронцов (Ярославль). Резервный рефери — Дмитрий Стрельцов (Ростов-на-Дону).



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ахмат» — «Динамо».



«Динамо» набрало в 19 встречах 30 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Ахмат» (26) — на 11-м месте.