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«Ахмат» — «Динамо»: прямой эфир матча начнётся в 16:30

«Ахмат» — «Динамо»: прямой эфир матча начнётся в 16:30
Футбол / РПЛ 0
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Сегодня, 28 февраля, состоится матч «Ахмат» — «Динамо». Встреча 20-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. Начало — в 16:30 мск. На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция матча.

Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Прямая видеотрансляция матча «Ахмат» — «Динамо» на «Чемпионате»

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. Ассистенты — Егор Болховитин (Ленинградская область) и Алексей Воронцов (Ярославль). Резервный рефери — Дмитрий Стрельцов (Ростов-на-Дону).

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ахмат» — «Динамо».

«Динамо» набрало в 19 встречах 30 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Ахмат» (26) — на 11-м месте.

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