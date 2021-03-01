Кайо: прекрасно ощущаю себя в России

Бразильский защитник «Краснодара» Кайо поделился мнением о России.
«В России ощущаю себя прекрасно, никаких проблем. Краснодар – очень хороший город для жизни, и я рад, что он находится на юге страны, так что местный климат поближе к бразильскому. Зимой тут тоже бывает холодно, но ничего страшного. Скоро ко мне должны приехать жена с ребенком, и с ними вместе мне здесь будет еще лучше.
На самом деле, ваша страна известна в мире. Россия – страна с большой историей. А ещё здесь очень холодно! До перехода в «Краснодар» я не бывал в России и теперь мне интересно её познавать. Стараюсь узнать больше о местной культуре, понемногу изучаю русский язык, хотя он довольно сложный. Но важно понимать, о чём разговаривают люди вокруг, это делает жизнь комфортнее», — приводит слова Кайо пресс-служба «Краснодара».
- 1 марта 2021
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