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«Краснодар» спасся от поражения в матче с «Уралом», играя вдесятером с 35-й минуты

«Краснодар» спасся от поражения в матче с «Уралом», играя вдесятером с 35-й минуты
Футбол / РПЛ 0
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В матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» сыграл вничью с «Уралом». Встреча проходила на стадионе ФК «Краснодар» в Краснодаре и завершилась со счётом 2:2.

На 12-й минуте счёт открыл Магомед-Шапи Сулейманов. Краснодарцы провели атаку левым флангом, Чернов навесил в штрафную, Сулейманов подстроился и пробил по воротам — Годзюр среагировал, но Шапи со второй попытки поразил ворота «Урала». На 35-й минуте защитник «Краснодара» Игорь Смольников был удалён после получения второй жёлтой карточки.

В начале второго тайма Рафал Аугустыняк получил передачу у чужой штрафной, подготовил удар и пробил без помех — мяч залетел в ближний нижний угол ворот. Спустя семь минут Аугустыняк оформил дубль. После фланговой подачи во вратарскую Кайо выбил мяч, но не так далеко — к радиусу штрафной, откуда Аугустыняк ударом с лёта поразил цель — мяч от штанги отправился в сетку ворот.

На 85-й минуте Реми Кабелла сравнял счёт. Вандерсон с правого фланга исполнил подачу в штрафную, де Вильена сделал скидку во вратарскую, откуда Кабелла головой направил мяч в угол ворот.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы. Ассистенты — Игорь Демешко (Химки) и Максим Гаврилин (Владимир). Резервный рефери — Александр Машлякевич (Москва).

«Краснодар» в 20 встречах набрал 31 очко и занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Урал» (22) — на 12-м месте.

Россия - Премьер-Лига. 20-й тур
28 февраля 2021, воскресенье. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 2
Урал
Екатеринбург
1:0 Сулейманов – 12'   1:1 Аугустыняк – 52'   1:2 Аугустыняк – 59'   2:2 Кабелла – 85'
Удаления: Смольников – 35' / нет
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