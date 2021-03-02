В «Спартаке» рассказали о состоянии Олега Романцева

В московском «Спартаке» рассказали о состоянии легендарного тренера команды Олега Романцева, которого ранее госпитализировали с проблемами с сердцем.



«Успешно прооперирован и чувствует себя хорошо», — сказал глава департамента по связям с общественностью красно-белых Антон Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.



Романцев в бытность футболистом защищал цвета «Спартака» с 1976 по 1983 год. В составе красно-белых стал чемпионом СССР. В качестве тренера возглавлял московскую команду с 1989 по 1995 год и с 1997 по 2003 год. Под его руководством спартаковцы пережили один из самых успешных периодов в своей истории. За это время они стали чемпионами СССР, восемь раз — чемпионами России, обладателями Кубка СССР и трижды — Кубка России. Также красно-белым удалось три раза добраться до полуфинала еврокубков. Подопечные Романцева останавливались в шаге от финала Лиги чемпионов, Кубка УЕФА и Кубка обладателей кубков.

Олег Романцев попал в реанимацию