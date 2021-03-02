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Олег Романцев попал в реанимацию

Олег Романцев попал в реанимацию
Футбол / РПЛ 0
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Легендарный тренер московского «Спартака» Олег Романцев госпитализирован в одну из больниц столицы, сообщает телеграм-канал «112».

По информации источника, у специалиста выявили проблемы с сердцем в виде острого коронарного синдрома. В настоящее время он находится в реанимации.

Романцев в бытность футболистом защищал цвета «Спартака» с 1976 по 1983 год. В составе красно-белых стал чемпионом СССР. В качестве тренера возглавлял московскую команду с 1989 по 1995 год и с 1997 по 2003 год. Под его руководством спартаковцы пережили один из самых успешных периодов в своей истории. За это время они стали чемпионами СССР, восемь раз — чемпионами России, обладателями Кубка СССР и трижды — Кубка России. Также красно-белым удалось три раза добраться до полуфинала еврокубков. Подопечные Романцева останавливались в шаге от финала Лиги чемпионов, Кубка УЕФА и Кубка обладателей кубков.

Мог ли Романцев вернуться в «Спартак»? В 2009-м он консультировал Карпина и думал об этом
Его последняя работа в московском клубе — без контракта, с Федуном не общался, ругал легионеров.
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