Спортдиректор «Лацио» — о COVID-19 в «Торино»: не должен ни к чему относиться с пониманием

Спортивный директор «Лацио» Игли Таре прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокруг матча 25-го тура чемпионата Италии с «Торино».

Напомним, встреча не состоялась из-за вспышки коронавирусной инфекции в составе туринцев. Напомним, 23 февраля пресс-служба «Торино» сообщила о приостановке тренировок в связи с положительными тестами на коронавирус у трех футболистов команды.

«Я бы мог многое сказать, но оставлю это при себе. Мы проявили уважение к правилам, приехали на стадион. Возможно, нам тоже было бы удобно не играть, но правила лиги нужно уважать. Ситуация была известна задолго до матча, и мы лишь соблюдаем правила.



Я не должен ни к чему относиться с пониманием. Может быть множество точек зрения, но власти имеют право принимать решения. Я не хочу вызывать споров. Мы знаем, как идут дела, и о чём все говорят. Решения будут принимать ответственные за это люди», — приводит слова Таре Football Italia.