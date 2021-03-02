Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Спортдиректор «Лацио» — о COVID-19 в «Торино»: не должен ни к чему относиться с пониманием

Спортдиректор «Лацио» — о COVID-19 в «Торино»: не должен ни к чему относиться с пониманием
Футбол / Италия 0
Аудио-версия:

Спортивный директор «Лацио» Игли Таре прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокруг матча 25-го тура чемпионата Италии с «Торино».

Напомним, встреча не состоялась из-за вспышки коронавирусной инфекции в составе туринцев. Напомним, 23 февраля пресс-служба «Торино» сообщила о приостановке тренировок в связи с положительными тестами на коронавирус у трех футболистов команды.

«Я бы мог многое сказать, но оставлю это при себе. Мы проявили уважение к правилам, приехали на стадион. Возможно, нам тоже было бы удобно не играть, но правила лиги нужно уважать. Ситуация была известна задолго до матча, и мы лишь соблюдаем правила.

Я не должен ни к чему относиться с пониманием. Может быть множество точек зрения, но власти имеют право принимать решения. Я не хочу вызывать споров. Мы знаем, как идут дела, и о чём все говорят. Решения будут принимать ответственные за это люди», — приводит слова Таре Football Italia.

Матч «Лацио» — «Торино» не состоится из-за вспышки коронавируса у гостей
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021