Матч «Лацио» — «Торино» не состоится из-за вспышки коронавируса у гостей

Встреча 25-го тура итальянской Серии А между «Лацио» и «Торино» не состоится из-за вспышки коронавирусной инфекции в составе гостей. Напомним, 23 февраля пресс-служба «Торино» сообщила о приостановке тренировок в связи с положительными тестами на коронавирус у трех футболистов команды.

Власти Турина запретили «Торино» вылететь в Рим. Отмечается, что «Торино» не может просить об отсрочке матча, так как по протоколу для этого требуется не менее 10 положительных тестов. Серия А официально не перенесла матч, из-за чего «Лацио» обязан явиться на игру, сообщает Football Italia.

Встреча между «Лацио» и «Торино» должна была пройти сегодня, 2 марта, в 20:30 мск. У римлян после 24 туров 43 очка, команда идет на 7-м месте в турнирной таблице. Туринцы провели 23 встречи и заработали 20 очков, занимая 17-е место в итальянской Серии А.