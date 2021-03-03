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«Боруссия» Д переиграла «Боруссию» М и вышла в полуфинал Кубка Германии

«Боруссия» Д переиграла «Боруссию» М и вышла в полуфинал Кубка Германии
Футбол / Германия 0
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В матче 1/8 финала Кубка Германии встретились «Боруссия» Мёнхенгладбах и «Боруссия» Дортмунд. Встреча проходила на стадионе «Боруссия-Парк» в Мёнхенгладбахе и завершилась со счётом 0:1.

На протяжении всего матча игра была равна. Первый тайм прошёл без голов, незначительное статистическое преимущество было на стороне Мёнхенгладбаха. Второй тайм начался с незасчитанного гола Эрлинга Холанда из-за фола в атаке. Но на 66-й минуте Дортмунд всё-таки открыл счёт легальным способом — единственный гол в матче забил Джейдон Санчо. На 90+2-й минуте за вторую жёлтую карточку в составе гостей был удалён Махмуд Дахуд. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу дортмундской «Боруссии» с минимальным счётом.

Таким образом, «шмели» вышли в полуфинал Кубка Германии. Соперник Дортмунда на стадии 1/2 финала будет определён по результатам жеребьёвки.

Кубок Германии. 1/4 финала
02 марта 2021, вторник. 22:45 МСК
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Окончен
0 : 1
Боруссия Д
Дортмунд
0:1 Санчо – 66'
Удаления: нет / Дахуд – 90+2'
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