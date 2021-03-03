Вадим Евсеев: раньше у «Спартака» были более сильные игроки. Тренер — заложник
Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поддержал экс-наставника «Спартака» Дмитрия Аленичева после его слов о нынешней ситуации в стане красно-белых.
Ранее Аленичев выразил мнение, что «нынешний подбор футболистов не позволяет «Спартаку» бороться даже за второе место» и что команда «уже рискует не попасть в тройку».
«Аленичев высказался по прошедшему туру понятно и рационально. Соглашусь с ним, раньше у «Спартака» были игроки индивидуально более сильные. Тренер — заложник, играет с теми, кто есть. И после четырёх поражений команда оказалась в непростой ситуации», — написал Евсеев в своём «инстаграме».
«Спартак», набрав 35 очков в 20 турах, занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
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