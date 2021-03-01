Почему «Зенит» никого не купил и зачем «Спартаку» Промес. Евсеев – о трансферах клубов РПЛ

Первый тур после зимней паузы был и первым туром после закрытия трансферного окна. Можно было сделать выводы, как усилились клубы, пришлись ли новички ко двору.



Если говорить в общем о трансферной политике, в середине сезона тяжело её вести. Все игроки на контрактах, свободных мало, и выбора большого нет.

Почти все хорошие трансферы совершаются летом. А зимой команды стараются точечно усилиться. Но всё равно, надо прилично потратиться, чтобы купить стоящего игрока. Другой клуб просто так важного для себя футболиста не отпустит.



Наверное поэтому «Зенит» остался с теми же игроками, никого не взяв. Даже отдал молодых исполнителей, например, Мусаева в «Рубин». Это усиление для казанцев на фоне их проблем с травмированными.



ЦСКА взял Рондона, статусного для нашего чемпионата игрока. Уверен, он поможет. Это не Гайч, Рондон наш чемпионат знает, знает, куда попал, и чего от него ждут.



«Спартак» на флажке купил Промеса, практически всю зимнюю паузу разговоры шли только об этом. Переговоры были непростыми, но увенчались успехом. Не разделяю скепсис: для нашего чемпионата Промес статусный игрок, выигрывал для «Спартака» чемпионство. Да, не стал моложе, но стал опытнее. Будет показывать тот футбол, который от него ждут. Он играл у Карреры и в схеме 5-3-2, и в схеме 4-3-3, так что ему несложно действовать и вторым форвардом, и в оттяжке. С «Рубином» «Спартак» играл 4-2-3-1, Промес сыграл слева, на любимой позиции.

Нужно ли было отпускать Тедеско до игры с «Динамо»? Рассуждает Евсеев Специалист допускает, что немец может остаться в «Спартаке» после этого сезона.

У «Краснодара» один из лучших составов в нашем чемпионате. Но у «быков» проблема, типичная для больших клубов. В таких командах очень важно иметь классного второго вратаря, который будет играть мало, но, когда понадобится, отыграет достойно. Сафонов получил травму, и начались проблемы. Но, не случись их, мы бы не узнали про Агкацева. Понятно теперь, почему «Краснодар» легко отпустил Адамова в Сочи.

В «Динамо» тренер ставит быструю игру и под это подбираются игроки. Шварц ищет футболиста на позицию правого полузащитника, уже 3-й или 4-й футболист в сезоне выходит на это место. В Грозном Захарян впервые вышел в основном составе и сыграл прекрасно. Динамовская школа хорошо работает, можно только позавидовать такому выбору молодых игроков.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

«Локомотив» неплохо поработал на сборах, команда играет уже иначе, чем осенью. У Николича было время донести до игроков свои мысли. Много травм, но точечно «Локо» усилился. В клубе видели проблемы в обороне, купили качественного игрока из чемпионата Франции, который пока оставляет хорошее впечатление и даёт результат. Чувствуется класс. Вообще, защитники, которые прошли Лигу 1, хорошо себя проявляют. Жиго, теперь Пабло.

«Ахмат» хотел высокого форварда, хотел опорного. Взяли, но эти ребята пока игроки ротации, постепенно втягиваются в наш футбол.

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То, что внизу команды усиливаются, понятно. Им надо что-то менять, поэтому и ротация заметная. «Ротор» большую группу игроков поменял, в «Уфу» много футболистов пришло. Будем смотреть, чемпионат покажет, как быстро они сыграются, помогут ли клубу.



И ждём лета. Думаю, межсезонье в РПЛ будет жарким.