«Шеффилд Юнайтед» в меньшинстве отстоял победу в матче с «Астон Виллой»

В Шеффилде на стадионе «Брэммел Лэйн» в матче 29-го тура английской Премьер-лиги «Шеффилд Юнайтед» принимал «Астон Виллу». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 1:0.
Единственный гол был забит на 30-й минуте матча — защитник «Шеффилда» Джордж Балдок принял мяч по правому флангу атаки и прострелил на дальнюю штангу, где находившийся в одиночестве нападающий Дэвид Макголдрик в касание переправил мяч в ворота.
На 55-й минуте защитник хозяев Фил Джагелка сорвал опасную атаку гостей, срубив полузащитника бирмингемцев Анвара Эль-Гази. Арбитр после видеопросмотра удалил 38-летнего защитника.
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«Астон Вилла» в 25 матчах набрала 39 очков и занимает девятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Клинки» (14) — на последнем, 20-м месте. Для «Шеффилда» это был уже 27-й матч.
- 3 марта 2021
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