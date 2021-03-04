Мешков рассудит «Спартак» и «Краснодар», Карасёв обслужит матч «Рубина» и «Зенита»

Пресс-служба РФС опубликовала информацию о судейских назначениях на матчи 21-го тура Российской Премьер-Лиги.
ЦСКА — «Ахмат»: судья — Иван Сиденков; ассистенты судьи — Роман Милюченко, Дмитрий Жвакин; резервный судья — Антон Фролов; VAR — Павел Шадыханов; AVAR — Арам Петросян; инспектор — Гаряфий Жафяров.
«Ротор» — «Химки»: судья — Сергей Иванов; ассистенты судьи — Роман Усачев, Дмитрий Березнёв; резервный судья — Артём Чистяков; VAR — Алексей Матюнин; AVAR — Илья Елеференко; инспектор — Сергей Лапочкин.
«Ростов» — «Сочи»: судья — Василий Казарцев; ассистенты судьи — Андрей Веретешкин, Наиль Сейфетдинов; резервный судья — Константин Аверьянов; VAR — Владислав Безбородов; AVAR — Андрей Болотенков; инспектор — Сергей Мартынов.
«Урал» — «Уфа»: судья — Сергей Лапочкин; ассистенты судьи — Александр Кудрявцев, Андрей Гурбанов; резервный судья — Ян Бобровский; VAR — Михаил Вилков; AVAR — Игорь Демешко; инспектор — Фейзудин Эрзиманов.
«Динамо» — «Тамбов»: судья — Евгений Кукуляк; ассистенты судьи — Валентин Мурашов, Максим Ковалёв; резервный судья — Андрей Фисенко; VAR — Николай Волошин; AVAR — Николай Богач; инспектор — Алексей Тюмин.
«Спартак» — «Краснодар»: судья — Виталий Мешков; ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Владимир Миневич; резервный судья — Игорь Низовцев; VAR — Артем Любимов; AVAR — Антон Аверьянов; инспектор — Николай Левников.
«Арсенал» — «Локомотив»: судья — Кирилл Левников; ассистенты судьи — Алексей Ширяев, Денис Березнов; резервный судья — Сергей Цыганок; VAR — Анатолий Жабченко; AVAR — Алексей Воронцов; инспектор — Александр Гвардис.
«Рубин» — «Зенит»: судья — Сергей Карасев; ассистенты судьи — Максим Гаврилин, Адлан Хатуев; резервный судья — Антон Анопа; VAR — Игорь Панин; AVAR — Алексей Лунёв; инспектор — Вячеслав Харламов.
- 4 марта 2021
-
10:17
-
10:07
-
10:02
-
09:55
-
09:38
-
09:35
-
09:28
-
08:30
-
07:57
-
06:57
-
05:30
-
04:54
-
04:38
-
04:18
-
03:28
-
03:10
-
02:14
-
01:32
-
01:04
-
00:56
-
00:48
-
00:43
-
00:39
-
00:38
-
00:35
- 3 марта 2021
-
23:55
-
23:54
-
23:48
-
23:19
-
23:19
-
23:15
-
23:05
-
22:56
-
22:53
-
22:52