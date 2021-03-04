Орлов: «Сочи» и «Рубин» — лучшие в Премьер-Лиге по качеству игры

Известный комментатор Геннадий Орлов назвал команды российской Премьер-Лиги, которые выделяются в плане качества футбола.

«Во-первых, у «Сочи» замечательный тренер Федотов, который ранее работал в «Оренбурге». Смотрите, как он поставил игру. Я вот смотрю со стороны. В «Зените» играл Нобоа. Оздоев-то помоложе, но можно сравнить игру Магомеда и Нобоа? Рано отказались от Кристиана, потому что такие игроки уникальны. Это умный футболист, его ум проявляется в передачах и замыслах. На мой взгляд, это просчёт, что его отпустили из «Зенита». Равного ему по интеллекту сейчас нет в команде. Вся игра «Сочи» идёт через Нобоа.



«Сочи» продолжит идти в том же темпе. У них хорошая, сбалансированная команда. Считаю, что «Сочи» и «Рубин» по игре сейчас лидеры. Хотя в последнем матче ещё очень хорошо выглядел «Локомотив». У них выздоровел Баринов, который вышел на 90-й минуте, и это усиление команды. Они хорошо подготовились. «Ахмат» тоже будет отщипывать очки у всех», — сказал Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Петербурге.

«Сочи» после 20 туров в российской Премьер-Лиге набрал 36 очков и отстает от лидирующего «Зенита» на 6 очков. Рубин находится на 9-м месте, набрав 31 очко.