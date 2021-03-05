Тимощук: сказал Ловрену: «Ты должен понимать, что и о чём говоришь»

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук рассказал про общение с защитником команды Деяном Ловреном, а также об их разговоре после недавнего интервью с хорватом, в котором тот пошутил, что постоянно просит украинца «заткнуться».



«На какой почве сошлись с Ловреном? Я общался с Шерданом Шакири, который играл с ним в «Ливерпуле». Разговаривал с Дарио Срной, спрашивал его мнение по Ловрену. И Дарио попросил помочь Деяну адаптироваться в команде. Для меня это вообще не проблема, я рядом с любым новичком, которому нужна помощь — Деяна нужно было обустраивать в быту, знакомить с городом. Плюс много общих футбольных тем: друзья, с которыми мы играли, наши сборные противостояли друг другу.



Что касается его шутки, обсудили эту тему с Деяном. Я сказал ему: ты должен понимать, что и о чём говоришь. Он согласился. Деян пошутил, но я его понимаю. Футбольный юмор специфичен. Это Деяну, а не мне нужна помощь с точки зрения языка. Я могу немецкий и не практиковать: это не мой родной язык. А вот Ловрену нужна была помощь. Он не говорит по-русски, хорошо владеет английским, но у нас установки на английский не переводятся», — цитирует Тимощука Sport24.

Ловрен: постоянно в шутку прошу Тимощука заткнуться, хочу слышать, что говорят вокруг