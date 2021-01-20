Ловрен: постоянно прошу Тимощука заткнуться, хочу слышать и понимать, что говорят вокруг

Защитник «Зенита» Деян Ловрен рассказал об изучении русского языка и общении с тренером клуба из Санкт-Петербурга Анатолием Тимощуком.



«Честно говоря, я уже понимаю очень много. В этом компоненте добился действительно высоких результатов. Сейчас я понимаю примерно 60-70% того, что слышу на русском. К сожалению, у нас в команде есть человек, который постоянно всё мне переводит. Это Тимощук, и он мне не нравится! (Смеётся.) Он переводит всё с русского на немецкий, и я постоянно прошу его заткнуться, потому что хочу слышать и понимать, что говорят вокруг. Я хочу слышать тренера, его интонацию, то, как он говорит. Так я смогу быстрее и легче понять, что он имеет в виду. Думаю, что в следующем сезоне я смогу уже бегло говорить по-русски.



По большей части общение с Тимощуком – это шутки. Например, когда он отдаёт мне неточную длинную передачу, я говорю ему, что это типичная баварская техника. Что он деревянный и всякое такое. На немецком мы общаемся из-за Тимо, думаю, он просто не хочет его забывать. А так, конечно, мне гораздо проще понять его, когда он говорит по-украински. И я не раз говорил ему об этом, но он всё равно продолжает разговаривать на немецком, а я не возражаю», — цитирует Ловрена пресс-служба «Зенита».

«Давай, Мо!» Ловрен показал, как болеет за Салаха в матче «Ливерпуль» — «МЮ»